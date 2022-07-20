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Филатов рассказал, как отреагирует Непомнящий на отказ Карлсена

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, как российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагирует на отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

— Как думаете, самому Яну Непомнящему это на руку или нет? Ему не обидно, что он готовился к непобедимому чемпиону мира, а теперь будет играть с китайцем?

— Знаете, титул чемпиона мира — высшее шахматное достижение в истории шахмат. Здесь нет такого слово обидно или не обидно. Ты чемпион мира или не чемпион

— Это все-таки как выиграть без участия России какой-нибудь турнир по хоккею. Все равно, может, как-то не так оценена корона.

— Вот победа Анатолия Карпова, когда он стал чемпионом мира, была высокой победой нашей страны. То, что психоэмоционально Роберт Фишер выгорел, не умаляет достоинство этого титула и победы Анатолия Карпова. Поэтому, если победит Ян, будет такая же большой успех российских шахмат.

— Хотел спросить про эти движения, он же заменил Сергея Корякина. Эта ситуация не напоминает вам историю сборной Дании на евро-92, когда они вместо Югославии поехали, и вы стали чемпионом Европы?

— Надеюсь, что так не будет. Мы будем болеть за другой результат.

—Других претендентов как раз Ян обыграл. Например, Кшиштофу Дуде. Хотя до этого у него было больше 100 партий без поражений. Насколько это серьезный соперник?

— Когда в финале играют люди, это всегда очень серьезно. Не бывает таких не серьезных матчей, когда разыгрывается шахматная корона и на кону стоит престиж страны

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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