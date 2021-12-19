Россиянин Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам
21:50
Российский гроссмейстер Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам (рапиду) в польском Катовице.
Сразу трое шахматистов набрали одинаковое количество очков (9,5). Мотылев занял первое место по дополнительным показателям.
Второе место занял немец Александр Донченко, замкнул тройку литовец Паулюс Пултинявичюс.
42-летний Мотылев является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.
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