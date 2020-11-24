У тренера Тайсона было священное отношение к еде. Однажды он даже съел яйца, на которые опрокинулась полная перечница

А в разгар тренировки Кас Д'Амато мог спросить, пробовали ли вы тунца с майонезом.

Один из величайших тренеров в истории бокса, учитель Мохаммеда Али и Майка Тайсона Кас Д'Амато сочетал в себе глубокую мудрость и философичность мышления со скрупулезностью и бережливостью в быту, доходящей до абсурда.

В частности, Д'Амато всегда уделял повышенное внимание еде, но не с точки зрения гурмана, а как строгий и скупой прапорщик, который неустанно следит за запасами продовольствия и считает каждую крошку. Многолетний коллега и ученик Д'Амато — тренер Тедди Атлас — на своем YouTube-канале "The fight with Teddy Atlas" поделился серией удивительных воспоминаний о самых неожиданных привычках великого Каса в быту.

«...Кас Д'Амато, как практически любой американец, который прошел Великую депрессию, очень бережно относился к еде и ценил каждую крошку. Это отношение с детства ему прививал отец — что бы ни случилось, всегда в первую очередь нужно позаботься о еде.

Он любил говорить о еде и постоянно открывал для себя в ней какие-то новые вещи. Он мог в середине тренировки спросить меня: «Тедди, пробовал ли ты запеченного тунца с майонезом? Это великолепно«. Я отвечал, что да, было дело. Тогда он спрашивал еще: «А ты знал, что если добавить майонез в сэндвич с ветчиной, это тоже будет очень вкусно?»

Он постоянно переживал, что еда может закончиться или что мы недостаточно запаслись ею. Как-то я пришел из гастронома с полными пакетами и начал раскладывать продукты в кладовой. Тут Кас кричит: «Тедди! У нас 27 банок тунца и только шесть банок майонеза! Ты понимаешь это? Что мы будем делать, когда закончится майонез?! Что?» И он отправлял меня в магазин за дополнительной партией майонеза. Он также любил порядок, когда в кладовой все банки стояли на своих местах.

Кас Д'Амато и Майк Тайсон.

Когда ты ставил что-то не туда, он пронзительно кричал: «Не сюда! Это ставится на другую полку!» Мог ли я подшутить над ним, над этим его забавным отношением к еде? Мог, но он никогда не смеялся над этим и считал такие шутки неуместными. Он был остроумным человеком, мудрым, но тема еды и порядка для него были слишком серьезными. В таком случае он говорил: «Это безответственно. Здесь нет ничего смешного, Тедди«, — рассказал Атлас в спецвыпуске памяти Д'Амато.

Кас Д'Амато и Майк Тайсон.

Атлас также вспомнил, как великий тренер однажды необычайно строго наказал себя за пустяковую ошибку на кухне:

«...Однажды утром я захожу на кухню, где Кас готовил завтрак, варил яйца. «Тедди, сколько тебе яиц сварить — шесть или семь?» Я говорю: «Кас, я же один, со мной нет команды. Мне хватит двух яиц«. Он закричал на меня: «Двух?! Что ты с ними будешь делать? Два яйца мне на один зубок! Даже на полость между зубами их не хватит!» Я пошел на небольшой компромисс: «Ладно, Кас, добавьте, пожалуйста, к этим двум яйцам полосочку бекона».

И вот он сварил яйца и положил себе на тарелку семь штук. Разрезал их на две дольки. 14 долек яиц. И вот он берет перечницу, а у нее крышка прилегала неплотно. И Кас наклоняет перечницу над яйцами, крышка слетает, и весь красный перец высыпается на яйца. Вся перечница опрокинулась ему в тарелку. Яйца засыпало как песком. Кас сел за стол, повязался салфеткой. Что-то грубо сказал на итальянском — полагаю, это были матерные слова. Я спросил его: «Неужели вы будете это есть?» И он ответил: «Тедди, в жизни надо платить за каждую свою ошибку. За каждую«.

И он начал есть. Потому что это были его принципы — твердолобые, чудные, но они привели его к вершине и сделали тем, кто он есть. И он съел все до последней крошки. А вечером он не смог провести тренировку, потому что сидел на унитазе — ему было не очень хорошо. Его принципы, его эго — для него все. То, что сделало тебя таким, оно тебя в итоге и убьет. Так это работает«.

Мохамед Али и Кас Д'Амато.

Кас Д'Амато ушел из жизни 4 ноября 1985 года в возрасте 77 лет. За свою многолетнюю тренерскую карьеру он привел четырех боксеров до звания титула чемпиона мира по боксу: Мохаммеда Али, Майка Тайсона, Флойда Паттерсона и Хосе Торреса.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

29 ноября, Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

Прямая трансляция: РЕН ТВ (начало — 05.30 мск).

29 ноября трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.