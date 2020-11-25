Железный Майк получит примерно в три раза больше соперника, что справедливо: шоу держится на нем.

Майк Тайсон, США, 54 года. Статистика: 50 побед (44 — КО), 6 поражений, 2 боя признаны несостоявшимися. Чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990).

Рой Джонс, США, 51 год. Статистика: 66 побед (47 — КО), 9 поражений. Чемпион мира в средней (IBF, 1993—1994), второй средней (IBF, 1994—1996), полутяжелой (WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; WBA, 1998—2002; IBF, 1999—2002) и тяжёлой (WBA, 2003) весовых категориях.

Рано утром (по московскому времени) 29 ноября в Лос-Анджелесе на знаменитой арене «Стейплс-центр» пройдет выставочный бой легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса.

Что такое выставочный бой в данном случае:

— 8 раундов по 2 минуты;

— Тайсон и Джонс будут боксировать в 12-унцевых перчатках, а не 10-унцевых, как это принять в профессиональном боксе;

— шлемов не будет (в августе таблоид The Sun вбросил информацию, что шлемы будут);

— бой будет остановлен, если кто-то из соперников получит сильное рассечение.

Вроде бы отличия от обычного боксерского профи-боя минимальны. Однако, по словам исполнительного директора Атлетической комиссии Калифорнии Энди Фостера, поединок пройдет без объявления победителя. И это притом что на кону будет стоять пояс WBC Frontline Battle, изготовленный специально к бою. «В этом матче рефери будет иметь право остановить бой в любой момент, когда бой выйдет за пределы выставочного матча», — говорится в сообщении Атлетической комиссии Калифорнии. То есть не совсем понятно, что произойдет, если кто-то из ветеранов упадет после удара, — бой будет немедленно прекращен без объявления победителя или же будет зафиксирован нокдаун/нокаут.

Заявление атлетической комиссии противоречит словам продюсера шоу Райана Кавано. «Любой, кто говорит, что это ненастоящий бой или что там не может быть нокаута, теперь понимает, что все реально. Думаю, люди просто не верили, что они станут свидетелями настоящего боя Майка Тайсона. Но он настолько реален, насколько это возможно. Победитель боя будет. Нокауты разрешены», — сказал Кавано, слова которого приводятся в пресс-релизе организаторов.

То, что будет происходит в Лос-Анджелесе в предстоящий уик-энд, будет не спортивным шоу, а шоу в классическом понимании этого слова — с выступлениями рэперов Виза Халифы, Лила Уэйна, Френча Монтаны и YG.

Судя по фото и видео в соцсетях, Тайсон находится в замечательной форме для 54-летнего мужчины. Тем более что его образ жизни сложно назвать здоровым. Плюс Тайсон все же легенда супертяжелого веса, в то время как Джонс лучшие бои провел в первом среднем и полутяжелом весах. Тем не менее фаворит скорее Рой, чем Майк. Все же Тайсон в последний раз появлялся на ринге в 2005 году, а Джонс — в 2018-м.

Джонс, безусловно, великий боксер. Но хедлайнер шоу — Тайсон. По степени популярности с Железным Майком среди боксеров всех времен может сравниться только Мохаммед Али. Само собой, Тайсон заработает за бой больше Джонса. В Интернете, правда, фигурировала информация, что гарантированный гонорар Роя на 500 тысяч выше, чем у Майка. Но доверять надо не непонятным сайтам, а надежным источникам, таким как ветеран боксерской журналистики из Sports Yahoo Кевин Айол. По его данным, фиксированный гонорар Тайсона — 10 миллионов долларов, а Джонса — 3 миллиона. Само собой, боксерам полагаются и отчисления от продаж платных трансляций (pay-per-view).

В США шоу будет показываться на двух площадках — TysonOnTriller.com и FITE TV. Стоимость одной трансляции — 49,99 доллара. Это немного. Например, одна трансляция шоу UFC 229, где дрались Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, стоила 64,99 доллара (а для тех, у кого не было подписки на ESPN, и вовсе 84,99 доллара). К слову, на Америку комментировать побоище Тайсона и Джонса будут Шугар Рэй Леонард и боец UFC Исраэль Адесанья. В Великобритании поединок Тайсона и Джонса можно будет посмотреть на телеканале BT Sport, стоимость трансляции — 19,95 фунта стерлингов. Россиянам же повезло (как это часто бывает, когда речь о спортивных трансляциях) — они смогут посмотреть поединок легенд абсолютно бесплатно на РЕН ТВ (начало прямого эфира — 05.30 по Москве).

Нынешние гонорары Тайсона и Джонса ненамного меньше тех, которые они получали, когда были на пике. Вот список официальных гонораров Тайсона (без отчислений от продаж PPV) за его самые главные бои (соперник, год, сумма гонорара):

Официальные гонорары Тайсона.

Что касается Джонса, то его рекордный гарантированный гонорар — 10 миллионов долларов за бой с супертяжем Джоном Руисом в 2003 году. В общей сложности, т. е. вместе с выплатами от рекламы и продаж PPV, Рой тогда заработал 26 миллионов долларов.

И еще кое-что о Тайсоне: нужно учитывать, что немалая часть его огромных гонораров 1990-х уходила промоутеру Дону Кингу. Сейчас же все достанется Майку. Правда, сам Тайсон говорит, что именно он за бой с Джонсом не получит ни копейки, поскольку все заработанное отправит на благотворительность.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.