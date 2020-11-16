29 ноября Майк и Рой возьмут нас за руку и отведут в детство

В ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) пройдет бой двух легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса. Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Сколько Тайсон и Джонс не выступали на серьезном уровне

54-летний Тайсон последний профессиональный бой провел в июне 2005-го — больше 15 лет назад. Тогда он досрочно проиграл Кевину Макбрайду, отказавшись выходить на 7-й раунд. У 51-летнего Роя Джонса с практикой дела получше. Он дрался два года назад, в феврале 2018-го, и выиграл единогласным решением в 10-раундовом бою у Скотта Сигмона.

Разница между бойцами в простое в 13 лет представляется серьезным преимуществом для Роя.

Что говорили боксеры на пресс-конференции к бою

Рой Джонс был удивлен формой соперника, который недавно шокировал мир коротким видео с работой на лапах.

«Он выглядел потрясающее. И впрямь очень хорош. Я испытал гордость за него, увидев этот ролик. Обычно люди в 54 года списывают себя со всех счетов. Я помню, когда мне самому исполнилось только 32, все вокруг говорили, что я старый и больше не могу боксировать. Поэтому видя сейчас Майка в такой форме, как он работает на лапах и груше, это просто феноменально. Но мы оба с ним генетические фрики. Поэтому наш бой — событие».

Сам же Майк поделился интересной историей о последствиях, которые наступили с его телом после сверхвзрывной работы на лапах для нашумевшего видеоролика. «Набирать форму и входить в тонус — это две разные вещи. Они даже не относятся к одному типу тренировок. Набрать форму — это быть способным влезть в свою одежду. Набрать тонус — это быть способным вытрясти из себя душу.

Ты не можешь сделать это автоматически. Эмоциональное состояние, необходимое для подготовки к этому, просто ошеломляет. После вот этого видео я неделю пролежал в кровати. Всего 30 секунд записи, но после них я неделю провел в постели. Мне было не до смеха, я понял, какое усилие нужно моему телу, чтобы набрать тонус».

Также Тайсон поделился своими ожиданиями от боя: «Я не смотрел последние бои Роя. Я смотрел записи его лучших поединков, потому что такого Роя я жду в ринге. Я в прекрасной форме. Я отбоксировал недавно 7-раундовый спарринг. Я бьюсь в зале с молодыми, голодными ребятами, и эти спарринги показывают, что я в полном порядке. Не понимаю, о каком выставочном бое говорят люди. Послушайте, в бой идут Майк Тайсон и Рой Джонс. Это все, что вам нужно знать».

Кто победит

Букмекеры отдают предпочтение Железному Майку — 1,74 на его победу против 2,27 у Роя. По внешним физическим параметрам боксеры не сильно отличаются. Оба входят в пятерку самых низкорослых чемпионов мира в истории тяжелого веса бокса. Тайсона — 178 см, Джонс — 180 см. При этом у Роя на 8 см подлиннее руки — 188 см против 180 у Тайсона. Майк никогда, особенно во второй половине своей карьеры, не был кардиомонстром и крайне редко тестировал свою функциональную готовность в поздних раундах.

Comeback = a whole lot of training. #SharkWeek was the toughest test of all. pic.twitter.com/imViHdTrQE — Mike Tyson (@MikeTyson) August 10, 2020

К примеру, его последняя победа решением, когда бой прошел всю дистанцию, приходится на август 1987-го, когда Майк перебил Тони Такера. Последний же успешный заход в относительно поздние раунды у Майка случился в октябре 2001-го. Тогда он сломил Брайна Нильсена в 6-м раунде из 10 запланированных по регламенту.

Главный упор Майка — на нокаутирующий взрыв, короткие молниеносные комбинации и ловкую работу верхней частью корпуса — фирменные уклоны и нырки. Нужно понимать, что та — действительно потрясающая для 54-летнего да и для любого — скорость, которую Майк показал в недавнем видео, — это только 30 секунд записи. Если Майк выдаст даже три-четыре таких 30-секундных отрезка в бою, он немедленно попадет в тяжелейший кислородный долг. Поэтому, скорее всего, Тайсон будет выцеливать и аккуратно высматривать на огромном опыте шанс.

Рой Джонс подходит к бою гораздо более активным практиком, у него 5 боев за последние пять лет — темп вполне нормальный даже для активного чемпиона мира, при этом два из этих пяти боев у Роя зашли в 10-й раунд.

Функционально он однозначно будет готов лучше, связи в его мозгу и теле не покрылись такой ржавчиной, как у Тайсона, а сила удара Роя вполне достаточна, чтобы нокаутировать ветерана. Конечно, скорость, рефлексы и ловкость Джонса давно не те, но он явно растерял пока меньше резервов, чем его соперник. При этом в первых двух раундах фаворит в любом случае Майк Тайсон, потому что на таком коротком отрезке его сила, взрыв и стиль боя весят больше лучшей формы Роя.

Где состоится бой

Поединок пройдет в ночь на 29 ноября по московскому времени на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, Калифорния. Бой официально санкционирован Атлетической комиссией Калифорнии. Важная деталь: он пройдет в 12-унцевых перчатках, а не в 10-унцевых, как это принято в обычных официальных поединках.

Когда смотреть бой

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «Рен-ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени.