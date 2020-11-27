Два легендарных боксера Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут поединок в Лос-Анджелесе.

Вечер бокса пройдет на арене «Стейплс-центр» в субботу, 28 ноября. Выход соперников по главному бою в ринг ожидается в 5.30 воскресенья, 29 ноября, по московскому времени.

Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса в тяжелом весе организован в формате выставочной встречи из 8 раундов по 2 минуты каждый. В этом противостоянии не исключен нокаут, однако рефери по инструкции должен будет остановить поединок в случае опасения за здоровье одного из соперников.

Тайсон считается фаворитом боя, коэффициент на его победу у специализированных компаний составляет около 1,50. Шансы Джонса на успех оцениваются экспертами ниже, коэффициент — около 2,45.

При этом не все букмекеры принимают ставки на бой.

«Я не думаю, что Джонс каким-то образом сможет остановить Майка. Удары Тайсона по-прежнему сильны, так что, думаю, бой остановят очень быстро», — мнение знаменитого боксера Константина Цзю.

«Если кто-то и может каким-то образом повернуть время вспять, так это Рой Джонс в восьми раундах по две минуты. Я думаю, что он сделает это. Мне кажется, что Тайсон может напоминать себя прежнего в течение 5-10 секунд, возможно, дважды за раунд. Я не верю, что у него будет много взрывов», — считает экс-чемпион мира Дэвид Хэй.

Ранее стало известно, что Тайсон получит за бой более чем в три раза больше Джонса. Гонорар Железного Майка — 10 миллионов долларов, а Младшего — 3 млн.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.