Стало известно, сколько заработают за бой Тайсон и Джонс

Журналист Yahoo Sports Кевин Айол рассказал, сколько заработают боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс за выставочный поединок между собой.

По информации источника, Тайсон получил 10 миллионов долларов за поединок, Джонс — около 3 миллионов долларов.

Hearing that Tyson will make $ 10 million and Roy Jones +/- $ 3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ