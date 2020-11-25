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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Стало известно, сколько заработают за бой Тайсон и Джонс

12:23
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото Twitter
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото Twitter
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Журналист Yahoo Sports Кевин Айол рассказал, сколько заработают боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс за выставочный поединок между собой.

По информации источника, Тайсон получил 10 миллионов долларов за поединок, Джонс — около 3 миллионов долларов.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ

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