Стало известно, сколько заработают за бой Тайсон и Джонс
12:23
Журналист Yahoo Sports Кевин Айол рассказал, сколько заработают боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс за выставочный поединок между собой.
По информации источника, Тайсон получил 10 миллионов долларов за поединок, Джонс — около 3 миллионов долларов.
Hearing that Tyson will make $ 10 million and Roy Jones +/- $ 3 million for their exhibition Saturday.— Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020
Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.
29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ
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