Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка Майка Тайсона и Роя Джонса. Бой пройдет в Москве 29 ноября.

— Афиша громче, чем предстоящий бой. Они ветераны, уже в достаточно солидном возрасте, несмотря на хорошую физическую форму, — сказал Тищенко СЭ". — Думаю, поединок будет интересен первые два-три, максимум четыре раунда. Лучшим станет тот, кто функционально подготовился лучше.

Мне кажется, в этом плане Рой Джонс предпочтительнее выглядит. Относительно Тайсона он не так давно проводил свои последние бои. Это довольно важный фактор в нашем виде спорта. Плюс Рой помоложе, поактивнее, в плане боксерского интеллекта так же у него преимущество. Он может первые раунда переждать, перетерпеть, а потом включиться и победить досрочно.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало —05:30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. (Сергей Федоров)