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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Джонс готов провести новый бой после ничьи с Тайсоном

08:43
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Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился эмоциями после боя с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном. По неофициальным судейским запискам этот поединок завершился вничью.

— Я знаю, что это справедливый результат, — сказал Джонс в эфире РЕН ТВ. —  У Майка мощные удары. Я прочувствовал каждый из них. Устал ли я? После таких попаданий по корпусу любой устанет.

Теперь нужно поговорить со своей семьей. Если им понравилось, то можно подумать, чтобы проделать что-то такое еще раз.

Спасибо моему родному городу за поддержку. Спасибо россиянам за поддержку.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.

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