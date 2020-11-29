Джонс готов провести новый бой после ничьи с Тайсоном
08:43
Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился эмоциями после боя с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном. По неофициальным судейским запискам этот поединок завершился вничью.
— Я знаю, что это справедливый результат, — сказал Джонс в эфире РЕН ТВ. — У Майка мощные удары. Я прочувствовал каждый из них. Устал ли я? После таких попаданий по корпусу любой устанет.
Теперь нужно поговорить со своей семьей. Если им понравилось, то можно подумать, чтобы проделать что-то такое еще раз.
Спасибо моему родному городу за поддержку. Спасибо россиянам за поддержку.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.
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