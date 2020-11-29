Джонс готов провести новый бой после ничьи с Тайсоном

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился эмоциями после боя с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном. По неофициальным судейским запискам этот поединок завершился вничью.

— Я знаю, что это справедливый результат, — сказал Джонс в эфире РЕН ТВ. — У Майка мощные удары. Я прочувствовал каждый из них. Устал ли я? После таких попаданий по корпусу любой устанет.

Теперь нужно поговорить со своей семьей. Если им понравилось, то можно подумать, чтобы проделать что-то такое еще раз.

Спасибо моему родному городу за поддержку. Спасибо россиянам за поддержку.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.