Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Поветкин - Уайт

Стал известен спарринг-партнер Поветкина перед боем с Уайтом

11:44
Теги:

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин перед боем с британцем Диллианом Уайтом проводит спарринги с трехкратным чемпионом мира по любителям и бронзовым призером Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир