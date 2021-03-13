Стал известен спарринг-партнер Поветкина перед боем с Уайтом
11:44
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин перед боем с британцем Диллианом Уайтом проводит спарринги с трехкратным чемпионом мира по любителям и бронзовым призером Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.
Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.
Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
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