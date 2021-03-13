Стал известен спарринг-партнер Поветкина перед боем с Уайтом

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин перед боем с британцем Диллианом Уайтом проводит спарринги с трехкратным чемпионом мира по любителям и бронзовым призером Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.