Уайт снова заявил, что Поветкин симулировал заражение коронавирусом

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что Александр Поветкин не заражался коронавирусом. По его словам, российский боксер придумал этот повод, чтобы тщательнее подготовиться к реваншу.

Ранее в ноябре Уайт уже ставил под сомнение диагноз россиянина.

«У него никогда не было коронавируса. Оно просто хотел больше времени на подготовку, — приводит The Sun слова Кайта. — От коронавируса нельзя вылечиться так быстро. Это как чудо. Однако я привык, что в боксе происходят подобные трюки.

Для человека после коронавируса он выглядит на фотографиях даже лучше, чем когда-либо. Я не уверен, что кто-то после болезни будет выглядеть также хорошо. Хорошо, что бой утвержден».

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.