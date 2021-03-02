Соперник Поветкина рассказал, как стал отцом в 13 лет

Британский боксер Диллиан Уайт рассказал, как после переезда из Ямайки в Великобританию стал отцом в 13 лет. По его словам, он вел ужасный образ жизни и сеял хаос вокруг.

У боксера две дочки и сын. Старший ребенок родился, когда Уайту было всего 13 лет.

«Я по большей части был глупым ребенком. Я мотался по Лондону и сеял хаос вокруг, — цитирует Уайта The Guardian. — Это гангстерская тема была, мол, попасть в тюрьму это круто. Но это, конечно, не так.

Мой сын выше и гораздо красивее меня. Да, я был ребенком, но я быстро повзрослел. Мне приходилось много работать, потому что я не хотел, чтобы мой ребенок страдал так, как я. Мы теперь рядом, и он мне как друг".

Бой между россиянином Александром Поветкиным и Уайтом перенесен с 6 марта на 27 и пройдет в Гибралтаре.

Бой уже переносили с 21 ноября на 30 января и на 6 марта. В этот раз перенос вызван закрытыми границами Великобритании.

В августе 2020 года 41-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.