Дрозд прокомментировал намерения Уайта уничтожить Поветкина

Российский боксер и бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий поединок между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Дрозд оценил слова Уайта о том, что он планирует «уничтожить» Поветкина. Боксер отметил, что нечто подобное британец уже говорил перед поединком с Поветкиным в августе 2020 года, однако в итоге был нокаутирован.

«Уайт что-то подобное говорил и перед первым поединком, — цитирует «Рен ТВ» Дрозда. — Но мы знаем, как закончился поединок — тяжелым нокаутом для него. Это все больше, наверное, для поклонников, для фанатов. Я думаю, Уайт понимает всю серьезность предстоящего поединка, свои риски и риск проиграть во второй раз».

Боксер считает, что из-за переноса поединка по причине коронавируса у Поветкина Уайт оказался только в «плюсе». По мнению Дрозда, Уайт сильно рисковал, возвращаясь так быстро на ринг после сильного сотрясения.

«Наверняка, в истории есть подобные истории реванша после такого тяжелого нокаута, но, как мне кажется, он сильно рисковал на тот момент, потому как он получил сильное сотрясение. Был тяжелейший нокаут», — сказал Дрозд.

Боксер уверен, что Поветкин и его штаб учтут неудачные моменты прошлого боя и проведут работу над ошибками. Дрозд считает, что в первом поединке Поветкин слишком часто стоял прямо перед соперником и находился в «ударной зоне».

«Мне кажется, что ему нужно прибавить немножко в мобильности и в работе корпусом, не быть такой прямой мишенью», — считает Дрозд.

Впрочем, боксер уверен, что 10-летняя разница в возрасте между Русским витязем и Уайтом не будет иметь веса в этом поединке.

«Саша — профессионал. Он, несмотря на свой возраст, не заканчивал карьеру. Он ведет здоровый образ жизни и находится в хорошей функциональной форме. Конечно, скорость может падать, реакция может падать. Но я бы не сказал, что он очень сильно изменился по сравнению с 10-летней давностью. Саша находится в реально очень хорошей поре, хорошей форме. Эти 10 лет не будут иметь разницы», — заключил Дрозд.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.