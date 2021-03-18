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Рябинский рассказал о состоянии Поветкина перед реваншем с Уайтом

12:18
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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о состоянии боксера Александра Поветкина в преддверии реванша против британца Диллиана Уайта.

«Саша хорошо выглядит. Сейчас заключительный этап подготовки, форма хорошая», — приводит ТАСС слова Рябинского.

Поединок Поветкина и Уайта состоится 27 марта в Гибралтаре. Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10932865

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