Рябинский рассказал о состоянии Поветкина перед реваншем с Уайтом
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о состоянии боксера Александра Поветкина в преддверии реванша против британца Диллиана Уайта.
«Саша хорошо выглядит. Сейчас заключительный этап подготовки, форма хорошая», — приводит ТАСС слова Рябинского.
Поединок Поветкина и Уайта состоится 27 марта в Гибралтаре. Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
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