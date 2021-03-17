Валуев допускает, что коронавирус повлияет на бой Поветкина и Уайта

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта.

Поединок должен состояться 27 марта в Гибралтаре.

«Я не буду говорить, кто победит, потому что, как и Вы, я не знаю с точностью реалий, — цитирует «Рен-ТВ» Валуева. — Повлияют многие факторы: пандемия, Поветкин заболел коронавирусом и был вынужден восстанавливать функциональное состояние организма, возрастной ценз. Время, как бы мы не хотели, не работает на Александра Поветкина, но у Уайта есть опаска после первого боя. Он будет восстанавливать статус-кво. Будет стараться наносить максимальное количество ударов, чтобы в этой части доказать, что он лучшим чемпион. Как будет развиваться поединок, прямо сейчас предполагать однозначно не могу, это действительно как рулетка. Все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свою манеру боя сопернику. На мой взгляд, бой нельзя доводить до последних раундов».

Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.