Кокляев поделился мнением, повлиял ли коронавирус на подготовку Поветкина к бою с Уайтом

Российский стронгмен Михаил Кокляев 18 марта в интервью официальному сайту «РЕН ТВ» прокомментировал подготовку Александра Поветкина к бою с Диллианом Уайтом.

«Ковид сделал небольшую остановочку в подготовке Александра. Я переболел в ноябре, в декабре начал тренироваться, очень-очень долго втягивался, более-менее уже был функционально готов в январе, а потом опять заболел. Слава Богу, в поединке с Тарасовым получилось реабилитироваться. Саша боксер, я — нет. Он знает, где соломку постелить. Надеюсь, что он с тренерским штабом все просчитал правильно. Уверен, что он подойдет к поединку в очень хорошей форме», — заявил Кокляев.

Реванш Поветкин — Уайт мог пройти в 2020 году: поединок запланировали на 21 ноября, но он сорвался из-за заражения российского боксера коронавирусом. Сначала событие перенесли на 30 января 2021 года, затем — на 3 марта, а потом — на 27-е. В первом бою российский боксер одержал победу нокаутом.

Бой Поветкин — Уайт II возглавит боксерский вечер в Гибралтаре. Шоу 27 марта начнется в 20.00 (время московское).

Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.