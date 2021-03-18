Кокляев поделился мнением, повлиял ли коронавирус на подготовку Поветкина к бою с Уайтом
Российский стронгмен Михаил Кокляев 18 марта в интервью официальному сайту «РЕН ТВ» прокомментировал подготовку Александра Поветкина к бою с Диллианом Уайтом.
«Ковид сделал небольшую остановочку в подготовке Александра. Я переболел в ноябре, в декабре начал тренироваться, очень-очень долго втягивался, более-менее уже был функционально готов в январе, а потом опять заболел. Слава Богу, в поединке с Тарасовым получилось реабилитироваться. Саша боксер, я — нет. Он знает, где соломку постелить. Надеюсь, что он с тренерским штабом все просчитал правильно. Уверен, что он подойдет к поединку в очень хорошей форме», — заявил Кокляев.
Реванш Поветкин — Уайт мог пройти в 2020 году: поединок запланировали на 21 ноября, но он сорвался из-за заражения российского боксера коронавирусом. Сначала событие перенесли на 30 января 2021 года, затем — на 3 марта, а потом — на 27-е. В первом бою российский боксер одержал победу нокаутом.
Бой Поветкин — Уайт II возглавит боксерский вечер в Гибралтаре. Шоу 27 марта начнется в 20.00 (время московское).
Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/813482-interviu-kokliaeva-o-boe-povetkina
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