Лебедев оценил шансы Поветкина в поединке с Уайтом

Диллиана Уайта, который состоится в ночь с 27 на 28 марта в Гибралтаре.

«Александр Поветкин — мой друг, безусловно, но мой прогноз — 50 на 50, — цитирует Лебедева РЕН ТВ 24 марта. — Сердце мое будет болеть за Сашу как всегда, но произойти может все, пусть победит сильнейший.

Как можно не поддерживать своего? Я встречаю много людей, которых даже не знаю, но они знают, что я боксер, говорят мне: «Ты поддержи Саню, передай ему, что мы за него». Так на Камчатке, на Сахалине, в Орле, Белгороде, Старом Осколе. Очень много людей поддерживает Саню".

Бой Поветкин — Уайт в прямом эфире покажет «РЕН ТВ».