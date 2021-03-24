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Поветкин - Уайт
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Лебедев оценил шансы Поветкина в поединке с Уайтом

19:37
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Диллиана Уайта, который состоится в ночь с 27 на 28 марта в Гибралтаре.

«Александр Поветкин — мой друг, безусловно, но мой прогноз — 50 на 50, — цитирует Лебедева РЕН ТВ 24 марта. — Сердце мое будет болеть за Сашу как всегда, но произойти может все, пусть победит сильнейший.

Как можно не поддерживать своего? Я встречаю много людей, которых даже не знаю, но они знают, что я боксер, говорят мне: «Ты поддержи Саню, передай ему, что мы за него». Так на Камчатке, на Сахалине, в Орле, Белгороде, Старом Осколе. Очень много людей поддерживает Саню".

Бой Поветкин — Уайт в прямом эфире покажет «РЕН ТВ».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/815430-lebedev-rasskazal-o-gotovnosti-povetkina-k-boiu-s-uaitom

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