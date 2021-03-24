Дрозд о бое Поветкина с Уайтом: «Любой пропущенный удар будет последним»

Российский боксер и бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Уайт понимает, что нельзя с Поветкиным идти в обмен, любой пропущенный удар может быть последним, он будет очень аккуратным», — цитирует РЕН ТВ Дрозда.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).