В субботу, 27 марта, российский боксер Александр Поветкин проведет бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом. Поединок супертяжеловесов пройдет в Гибралтаре.

Время начала боя Поветкин — Уайт будет зависеть от завершения остальных поединков вечера бокса. Поветкин и Уайт появятся в ринге после полуночи, когда в Москве уже начнется воскресенье, 28 марта. Ориентировочное время начала боя россиянина и британца — после 0.15 по московскому времени.

41-летний Поветкин (39 боев, 36 побед, 2 поражения и 1 ничья) взял верх над 32-летним Уайтом (29 боев, 27 побед, 2 поражения) в первом поединке 22 августа 2020 года. Александр выиграл нокаутом в пятом раунде и стал обладателем пояса временного чемпиона WBC в тяжелом весе. С тех пор реванш несколько раз переносили, одна из причин — Александр в конце 2020-го переболел коронавирусной инфекцией.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт (длительность раундов — по 3 минуты) в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).

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