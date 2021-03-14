Российский боксер Егор Мехонцев выразил надежду, что Александр Поветкин повторит прошлогодний нокаут в предстоящем поединке с Диллианом Уайтом.

«Не так важно, кто сильнее, мускулы или как он изображает из себя зверя этот Уайт, какой он «отморозок», которому все пофиг. У него такая же голова. У него такая же нервная система, которая пошатнется в момент боя. Сейчас он может говорить все что угодно. Это ни на что не влияет», — отметил Мехонцев в интервью РЕН ТВ.

Он уверен, что в новом бою повторится история августа 2020 года, когда Поветкин нокаутировал Уайта. Мехонцев заявил, что будь он в команде Поветкина, он бы в напутственном слове попросил боксера нокаутировать британца еще раз.

«Если бы я был в команде Поветкина, был бы его ближайшим соратником, я бы ему сказал: «Саш, ты его только что чуть не угробил. Сделай это еще раз, просто побей его. Он тебя, конечно же, боится и опасается», — сказал Мехонцев.

Для Уайта предстоящий бой рассматривается как реванш. Поветкин его нокаутировал в августе 2020 года и завоевал временный титул боксерского совета в тяжелом весе.

Новый бой должен был пройти еще в ноябре, но у россиянина диагностировали коронавирус. Поединок перенесли.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.