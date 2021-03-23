23 марта в Лондоне российский боксер Александр Поветкин сдал тест на коронавирус перед назначенным матчем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом, который пройдет в Гибралтаре, сообщает сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Результаты теста станут известны сегодня вечером и завтра утром команда Поветкина вместе с другими участниками этого вечера бокса вылетит в Гибралтар. Сейчас все боксеры и члены их команд находятся в карантине.

Прямую трансляцию поединка Поветкин-Уайт в России покажет телеканал РЕН ТВ.