Юморист Лукинский назвал уникальные качества Поветкина

Заслуженный артист Российской Федерации, юморист, пародист, актер театра и кино Николай Лукинский, который с подросткового возраста начал заниматься боксом, в преддверии поединка-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта рассказал об уникальных качествах российского боксера.

— Я знаю Сашу Поветкина более 20 лет, еще со времен его подготовки к чемпионату Европы 2002 года в Перми, с его подготовки к Олимпиаде в 2004 году. Я точно знаю, с каким настроем выходит Саша на каждый бой. Тем, кто считает Поветкина андердогом в данном противостоянии, могу сказать одно — Саша выходит в ринг с настроем либо выиграть, либо умереть, поэтому я точно знаю, что победа будет за нами, уверен в этом, — цитирует Лукинского РЕН ТВ.

— Александра Поветкина называют «Русским витязем». Как Вы считаете, за какие качества он получил такое прозвище?

— Я занимаюсь боксом с 1972 года. Можно сказать, что вся жизнь в боксе. Совершенно точно могу сказать, что бокс воспитывает настоящих защитников Родины. Мы в детстве брали пример с русских витязей. Вот он «Русский витязь», защитник семьи, страны, матери, главный защитник своих близких. Саша Поветкин для нас пример защитника Родины, после его боев многие мальчишки идут и записываются в бокс, чтобы идти следом за ним, чтобы стать настоящим защитником Родины, русским витязем!

— Если бы Вы были секундантом или тренером Александра Поветкина, что бы Вы ему сказали перед боем с Диллианом Уайтом?

— Я желаю Александру Поветкину только победы, Саша с тобой твои друзья, твои тренеры, вся наша великая Россия, вперед! К победе!

Прямую трансляцию поединка Поветкин-Уайт в России покажет телеканал РЕН ТВ.