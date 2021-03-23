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Поветкин - Уайт
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Валуев поддержал Поветкина перед боем с Уайтом

10:15
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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в интервью РЕН ТВ 23 марта поддержал российского тяжеловеса Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом.

«Сань, мы с тобой, мы будем незримо находиться у тебя за спиной. Он будет стараться, скорее всего, уводить в долгие раунды. Он будет давить на то, что ты старше, что ты устанешь. Не дай ему это сделать», — сказал Валуев.

В первом бою, который состоялся в августе 2020 года, Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBC Diamond.

Реванш между Поветкиным и Уайтом в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ в ночь с субботы на воскресенье.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/814919-valuev-podderzhal-povetkina-pered-boem-s-uaitom

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