21 мая на баскетбольной арене в Химках состоится одно из самых ярких событий весны в российском профессиональном боксе: в первом шоу недавно основанной промоутерской компании GAZFIGHT сойдутся два зрелищных бойца — Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

Одним из самых интересных нюансов этого поединка является то, что он пройдет в новом, в том числе и для обоих участников, весе. Ранее Кудряшов заслужил репутацию одного из самых жестких панчеров в первой тяжелой категории, а Романов боксировал в супертяжах. Теперь же им предстоит бой в так называемом бриджер-весе, к которому относятся бойцы тяжелее 91 и легче 101,6 кг. Новая категория придумана в WBC осенью прошлого года.

Более того, этот бой будет носить статус отборочного. В июне в бриджервейте появится первый чемпион мира, титул оспорят колумбиец Оскар Ривас и американец Брайант Дженнингс. А обладатель пояса проведет первую защиту против победителя боя Кудряшов — Романов. Что же оба российских боксера говорили в последние дни?

Кудряшов: Вес приемлемый, жалеть соперника не буду

Кудряшов свои предыдущие бои провел еще в 2019 году, причем после проигрыша конголезцу Илунге Макабу он с огромным трудом победил по очкам чеха Вацлава Пейсара. Поэтому боец по кличке Кувалда с большим энтузиазмом готовится к поединку.

— Да, больше года не выходил на ринг, но я не один такой, — отмечал Кудряшов. — Много ребят в связи со сложившейся ситуацией испытывали трудности с организацией боев. Тот же Дмитрий Бивол давно не был на ринге. В таких обстоятельствах решающим будет спарринговый этап подготовки. Чем плотнее и больше раундов я пройду, тем лучше. Я соскучился, по-настоящему хочу драться, поэтому все будет в удовольствие. Спарринги тяжелое дело, но сейчас они будут приносить только радость.

Что касается новой весовой категории, то Кудряшов заверил, что в ней ему даже комфортнее, чем в первой тяжелой, где он провел всю предыдущую карьеру.

— Для меня этот вес более приемлемый, чем сгонять 15 кг до 90, — сказал Дмитрий на пресс-конференции. — В этом весе, до 101 кг, я буду чувствовать себя комфортнее и смогу раскрыться полностью. Буду стараться завершить бой досрочно. Это апогей боксерских поединков.

Соперник, по словам Кувалды, для него не загадка. С манерой Романова вести бой он хорошо знаком и заготовит оппоненту несколько сюрпризов.

— Как эксперт могу многое рассказать, но думаю, это неправильно делать в данном контексте, — считает Кудряшов. — Романов — боксер с хорошей школой, с большим бэкграундом в любителях, это делает его непростым соперником. В то же время он любителем и остался. Как он поведет себя в этом бою, мне, в принципе, понятно. Это мое преимущество, я уже знаю, что он будет делать. Потому что он много лет делал одно и то же и сейчас научиться чему-то новому уже не представляется возможным. После боя Романов будет говорить, что у него не все получилось.

Как известно, многие болельщики не очень любят, когда в титульных или отборочных боях встречаются два их соотечественника. Но Дмитрий проблем не видит и по-особому относиться к сопернику тоже не планирует.

— Люди же дерутся на чемпионатах России, и там никаких вопросов не возникает, — напомнил он. — Есть рейтинг, в котором я на четвертом месте, а Романов на пятом. Организаторы поединка посчитали, что мы готовы драться в отборочном бою, победитель которого будет драться за титул WBC в бриджервейте. Как можно жалеть друг друга в таком бою? Здесь или ты, или он.

Романов: Идея подраться за титул в следующем бою вдохновляет

Романов широкой публике известен не так хорошо, как его оппонент, хотя в любителях он становился чемпионом России в весе свыше 91 кг, а также побеждал на юношеских первенствах мира и Европы. Но дело в том, что между завершением любительской карьеры и началом профессиональной у Евгения была пауза длиной около шести лет. И ему все пришлось начинать фактически заново. Теперь же чемпионский пояс оказался в прямой досягаемости.

— Для меня — отличная новость, потому что это короткая дистанция на пути к настоящему титулу чемпиона мира, — отмечает Романов. — То есть я могу подраться за пояс уже в следующем бою. Конечно, эта идея мне очень понравилась, я с радостью согласился. Да и новая весовая категория мне подходит. Я в жизни не особо тяжелый — 104-105 килограммов, много сгонять не нужно. Чуть-чуть подсушиться, 2-3 килограмма, и отлично. Для меня сейчас главная цель — стать чемпионом мира в бриджервейте, а дальше уже будет видно.

Более того, в далеком уже 2008 году Романов даже побеждал американца Деонтея Уайлдера, которому только предстояло стать чемпионом мира и среди любителей, и среди профессионалов. Причем Евгений тогда выиграл нокаутом.

— Все постоянно говорят про поединок с Уайлдером, — сказал Романов на пресс-конференции. — Но я об этом давно забыл: у каждого из нас свои пути. Сейчас Уайлдер уже наверху, а я только начинаю, хотя в тот момент все было наоборот. В общем, я не люблю говорить о том бое, это было в прошлом, сейчас другое время.

Кудряшова, кстати, Романов знает не так хорошо, как тот его. Но на словесные выпады Дмитрия пока предпочитает не реагировать.

— Смотрел некоторые его бои, но не сильно следил за карьерой Кудряшова, потому что он был в другой весовой категории, первом тяжелом весе, — говорит Романов. — Дмитрий — хороший боец, обладает нокаутирующим ударом. Его можно победить за счет работы, упорства, силы воли. Здесь должно быть жесткое, бескомпромиссное соперничество. Кудряшов считает, что я так и остался любителем? Ринг все покажет, смысла об этом говорить нет.

В отличие от соперника Романов боксировал совсем недавно, осенью прошлого года. Хотя и у него до этого была длительная пауза в карьере, связанная с обстановкой в мире.

— В марте 2020-го мы вернулись из Америки, думали там провести бой, но из-за пандемии нас развернули, поехали домой, — вспоминает Романов. — С марта до осени тренировались только на улице, бегали, поддерживали физическую форму. С сентября пустили в зал, а в ноябре уже провел бой в Екатеринбурге, защиту титула (WBO Global в супертяжелом весе, Романов нокаутировал опытного белоруса Сергея Ляховича. — Прим. «СЭ»). Это немного меня встряхнуло, большая пауза была, больше года простоя.

Поэтому Романов положительно относится к компании GAZFIGHT, которая пригласила его на свой дебютный вечер бокса. Напомним, что главой нового промоушена является известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

— Самое главное — бои, с ними сейчас напряженка, — напоминает Романов. — В 2020 году вообще тишина была. Если поединки организовывают, то какая разница, музыканты это делают или нет. Самое главное, чтобы они делали шоу.