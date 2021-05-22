Тищенко считает, что Кудряшов еще не достиг уровня Романова

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился с «СЭ» впечатлениями от первого боксерского турнира GAZFIGHT, в главном событии которого Евгений Романов одолел Дмитрия Кудряшова.

Романов победил Кудряшова единогласным решением судей. Теперь он стал главным претендентом на пояс WBC в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).

«Дело не в комплекции, все решает мастерство. Считаю, что достаточно большой опыт в олимпийском боксе, который есть у Романова, и которого не было у Дмитрия, сыграл большую роль в этом бою. Боксер боксирует настолько хорошо, насколько позволяет ему соперник. Романов не позволил Кудряшову воспользоваться своими физическими возможностями, применять ударную мощь», — сказал Тищенко «СЭ».

Тищенко добавил, что для него в принципе был ожидаем такой исход поединка, он изначально отдавал преимущество Романову.

«На данный момент, считаю, что Кудряшову очень сложно соперничать на таком уровне, это пока не его. Ему еще лет 5-7 надо тренироваться, чтобы выйти на более-менее серьезный уровень. Тут нет одного совета: надо делать вот так вот и вот так вот, чтобы исход был другим, просто опыта не хватило», — добавил Тищенко.

(Екатерина Звенигородская)