Завершился первый боксерский ивент GAZFIGHT, организованный российским музыкантом Бастой. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

На пресс-конференции после турнира рэпер Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос о том, может ли он забросить дело, связанное с организацией боксерских мероприятий в случае, если ему это надоест. В вопросе была упомянута ситуация миллиардера Олега Тинькова с его велокомандой «Тинькофф-Саксо».

«Я музыкант и человек, который... К сожалению, я не миллиардер, к счастью я не Тиньков. Я этим [организацией боксерских боев] потому что мне это важно, а не просто потому, что мне это нравится. Мне это важно», — ответил Баста.

В главном бою вечера в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг) непобежденный Евгений Романов встретился с Дмитрием Кудряшовым. Поединок завершился победой Романова единогласным решением судей.