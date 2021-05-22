Баста: «К сожалению, я не миллиардер, к счастью я не Тиньков. Бокс — для меня это важно».
Завершился первый боксерский ивент GAZFIGHT, организованный российским музыкантом Бастой. Генеральный спонсор турнира — МКБ.
На пресс-конференции после турнира рэпер Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос о том, может ли он забросить дело, связанное с организацией боксерских мероприятий в случае, если ему это надоест. В вопросе была упомянута ситуация миллиардера Олега Тинькова с его велокомандой «Тинькофф-Саксо».
«Я музыкант и человек, который... К сожалению, я не миллиардер, к счастью я не Тиньков. Я этим [организацией боксерских боев] потому что мне это важно, а не просто потому, что мне это нравится. Мне это важно», — ответил Баста.
В главном бою вечера в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг) непобежденный Евгений Романов встретился с Дмитрием Кудряшовым. Поединок завершился победой Романова единогласным решением судей.
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