Завершился первый боксерский ивент GAZFIGHT, организованный российским музыкантом Бастой. Генеральный спонсор турнира — МКБ. Спортивное мероприятие проходило ночь на 22 мая в Химках.

В беседе с представителями СМИ Баста поделился планами на будущее.

Коллеги говорили о планах создания нового формата. Мы сейчас будем перегруппировываться, создавать что-то очень интересное. Нам для этого потребуется очень много сил, но это будет, на мой взгляд, удивительным и интересным решением, и возможность для боксеров молодых, потому что о суперзвездах бессмысленно говорить, так как они всегда интересны, а безумное количество молодых и талантливых боксеров, которым еще внимание не столько высоко. Вот желание, чтобы звездами наши пацаны становились с 20-ти, к 22-м годам — может быть еще раньше. Желание посвятить этому жизнь и свое время, — сказал Баста на пресс-конференции после турнира.

В главном поединке вечера Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей. Теперь на счету уроженца Волгограда 16 побед и 0 поражений.