В ночь на 22 мая в подмосковных Химках завершился первый боксерский ивент GAZFIGHT, организованный российским музыкантом Бастой. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

После завершения турнира Баста подвел итоги мероприятия.

«Хотел бы, в первую очередь, поблагодарить всех людей, кто принимал участие в организации этого большого праздника. Могу сказать честно, что не ожидал, что все получится на таком высоком уровне. Хотел бы поблагодарить всех партнеров и участников этого сложного процесса», — сказал Баста на пресс-конференции.

«Сегодня произошли такие бои, которые, на мой взгляд, показывают, что бокс — это не устаревший, не потерявший свою актуальность вид спорта, а как всегда молодой, всем интересный и по-настоящему классный», — заключил новоиспеченный боксерский промоутер.

В главном бою вечера Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей. Теперь он стал следующим претендентом на титул WBC в весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).