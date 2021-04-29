Вечер бокса, главным событием которого станет бой в новой весовой категории двух известных российских бойцов, Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, станет заметным событием нынешней весны для спортивных болельщиков и первым, организованным промоутерской компанией GAZFIGHT.

Когда и где пройдет бой Кудряшов — Романов

Первый турнир, который пройдет под эгидой GAZFIGHT, состоится 21 мая на баскетбольной арене в подмосковных Химках, вмещающей три тысячи зрителей, — здесь обычно проводит домашние матчи в рамках Единой лиги местный одноименный клуб.

Главным событием вечера станет бой между Кудряшовым и Романовым, причем боксеры будут соперничать не в супертяжелом весе, где обычно выступает Евгений, и не в «родном» для Дмитрия первом тяжелом. Поединок пройдет в новой, недавно созданной WBC категории под названием «вес Бриджера», или бриджервейт, к которой теперь относятся бойцы тяжелее 91 и легче 101,6 килограмма.

Бриджер-вес основан в ноябре прошлого года и назван в честь шестилетнего Бриджера Уокера, спасшего свою младшую сестру от своры бродячих собак. Первый чемпион мира в этой категории появится в июне — титул оспорят колумбиец Оскар Ривас и американец Брайант Дженнингс. Планируется, что победитель боя между Кудряшовым и Романовым станет претендентом на следующий титульный бой.

Генеральный спонсор турнира — МКБ.

Дмитрий Кудряшов. Фото Instagram

Дмитрий Кудряшов: главное о бойце

35-летний Кудряшов известен по прозвищу Кувалда, полученному за силу ударов. В его послужном списке 24 победы, 23 из которых одержаны нокаутами. В разные годы россиянин, считавшийся одним из самых перспективных боксеров в первом тяжелом весе, владел чемпионскими поясами WBA International и WBC Silver.

В то же время главное преимущество Кудряшова считается и главным его недостатком. Дмитрий часто делает ставку на досрочное завершение боя и атакующую мощь. Но если поединок начинает складываться не по его сценарию, Кувалда порой выглядит неубедительно в обороне и не всегда держит удар. Все три поражения в карьере Кудряшов также потерпел техническими нокаутами.

2019 год сложился для него неудачно — он проиграл конголезцу Илунге Макабу, а затем с большим трудом по очкам победил чеха Вацлава Пейсара, причем решение судей спорным признал и сам Кудряшов. После этого он не выходил на ринг полтора года и теперь готов перезагрузить карьеру в новом весе.

Евгений Романов. Фото Instagram

Евгений Романов: главное о бойце

Романову, как и его оппоненту, 35 лет, но пути в боксе у них совершенно разные. Если у Кудряшова, по сути, не было заметной любительской карьеры, он выступал в основном на региональных турнирах, то Евгений — чемпион мира и Европы среди юниоров.

В супертяжелом весе он в промежутке с 2005 по 2009 год четырежды выходил в финалы чемпионата России и после трех серебряных медалей добрался до золота. А в 2008-м на матчевой встрече со сборной США нокаутировал самого Деонтея Уайлдера — будущего чемпиона мира среди профессионалов. Но в 2010-м Романов завершил любительскую карьеру и шесть лет занимался работой, напрямую не связанной с боксом.

Лишь в июле 2016 года он вернулся на ринг, уже на профессиональный. И с тех пор провел 15 боев, победив во всех и нокаутировав 11 соперников. В 2019-м он завоевал пояс WBO Global, которым владеет до сих пор. В ноябре прошлого года он защитил титул, во втором раунде послав в нокаут опытного белоруса Сергея Ляховича.

Афиша боя Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов. Фото GAZFIGHT

Когда начнется бой Кудряшов — Романов, расписание вечера, где смотреть

В программе первого в истории GAZFIGHT вечера бокса на данный момент заявлено 10 боев, включая поединки андеркарда. Они будут проходить начиная с 17.00 по московскому времени. В них заявлены как перспективные россияне, так и сильные иностранные боксеры.

При этом три боя будут носить статус титульных. Непобежденный российский легковес Владимир Мышев (11 побед в таком же количестве поединков) разыграет с Жампьером Осесом из Венесуэлы (17 побед, 6 поражений и 1 ничья) вакантный пояс IBF Youth. Молодые и также не знающие поражений российские средневесы Максим Вошков (9-0-1) и Магомед Мадиев (14-0-2) сразятся за титул WBC International Silver. А еще один перспективный россиянин Иван Козловский (2-0-0), сделавший хорошую карьеру в любителях, поборется с Адамом Кипенгой из Танзании (11-1-0) за титул WBC International Silver в первом полусреднем весе.

Планируется, что прямую трансляцию турнира проведет телеканал РЕН ТВ.

Полусредний вес: Владислав Севастьянов — Алексей Тухтаров

Супертяжелый вес: Вартан Арутюнян — Альфонс Мчумиатумбо (Танзания)

Второй средний вес: Батал Чежия — Олег Мисюра

Полусредний вес: Алан Абаев — Александр Шаронов

Полутяжелый вес: Василий Войцеховский — Кабиру Товолави (Нигерия)

Легкий вес: Владимир Мышев — Жампьер Осес (Венесуэла) (бой за вакантный титул IBF Youth)

Средний вес: Максим Вошков — Магомед Мадиев (бой за вакантный титул WBC International Silver)

Первый полусредний вес: Иван Козловский — Адам Кипенга (Танзания) (бой за вакантный титул WBC International)

Первый средний вес: Артем Оганесян — Хуан Руис (Венесуэла)

Бриджер-вес: Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов

Василий Вакуленко (Баста). Фото Виталий Кривцов, GAZFIGHT

Первый вечер бокса проекта GAZFIGHT : что за промоушен

Промоутерская компания GAZFIGHT основана в марте 2021 года известным российским рэп-исполнителем и продюсером Василием Вакуленко, более известным как Баста.

— Мы много разговаривали о том, что можно сделать для бокса, что интересное и удивительное можно придумать для того, чтобы этот замечательный вид спорта стал еще круче, еще популярнее, — сказал Баста на пресс-конференции, посвященной анонсу боя Кудряшова и Романова. — Вот так родилась такая идея. Мы на протяжении года шаг за шагом обсуждали, как это сделать, как это сделать интересно, полезно, чтобы это было действительно круто.

Ничего удивительного, что зрителям обещают показать не просто вечер высококачественного бокса, а яркое шоу. В афише турнира значатся выступления между боями самого Басты, а также участников его творческого объединения T-Fest и MATRANG, стендап-комика Нурлана Сабурова и других популярных артистов.

По словам спортивного директора GAZFIGHT Алексея Титова, компания в нынешнем году планирует организовать четыре турнира. Например, ведутся переговоры с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе Сергеем Ковалевым.

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