Романов нокаутировал Уайлдера, а потом тот стал самым лютым панчером на Земле

Деонтей в бою с российским боксером смотрелся беспомощным.

Остались считанные дни до боя Евгения Романова. В новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг) он встретится с Дмитрием Кудряшовым, который славится удивительной нокаутирующей мощью. Их поединок станет главным событием турнира рэпера Басты GAZFIGHT, который состоится 21 мая в Химках. Для обоих этот бой едва ли не важнейший в карьере, ведь его победитель поборется за титул чемпиона мира в бриджвейте по версии WBC. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

Профессиональное резюме Романова впечатляет — 15 побед и 0 поражений. В последнем бою, в ноябре 2020-го, он остановил белорусского ветерана Сергея Ляховича, тем самым успешно защитив пояс WBO Global, который завоевал в поединке с канадцем Диллоном Карманом в феврале 2019-го. Евгений нокаутировал обоих. Всего же на профессиональном ринге у него 11 нокаутов. Но самый знаменитый нокаут Романова был в любительском боксе: 29 февраля 2008 года он нокаутировал Деонтея Уайлдера, который впоследствии станет одним из самых страшных панчеров в истории бокса.

Бой прошел в Новосибирске в рамках матчевой встречи Россия — США. В феврале 2008-го всего было две таких матчевых встречи. Российская сборная победила и в Магнитогорске (8-3), и в Новосибирске (8-2). За Россию бились боксеры, которые впоследствии станут звездами профессионального бокса — Сергей Ковалев и Артур Бетербиев. Участвовал в матче и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Романову тогда было 22 года, он прошел через множество любительских турниров. Уайлдеру тоже было 22, однако боксом он к тому моменту занимался всего-то два года и четыре месяца. При этом в 2007-м выиграл престижный американский турнир среди любителей «Золотые перчатки» — в первом тяжелом весе (до 91 кг). Их бой с Романовым в Новосибирске также прошел в первом тяжелом весе. В Магнитогорске же Уайлдер боксировал с будущим олимпийским чемпионом Рахимом Чахкиевым — и победил по очкам.

За счет длины рычагов, роста и стиля ведения боя первый раунд остался за Уайлдером. Романов не форсировал события, а пристреливался, пытался приспособиться к нестандартной технике американца.

Во втором раунде волгоградец заметно активизировался, начал работать по корпусу и пробивать защиту противника ударом справа. В конце раунда Романов снова четко попал правой, после чего рефери открыл счет, зафиксировав стоячий нокдаун.

В третьем раунде российский боксер продолжил давить. Удары справа находили голову Уайлдера снова и снова. Американец выглядел беспомощно. Рефери открыл счет после правого кросса Евгения, потом бой продолжился, а затем, нанеся три панча подряд, Романов посадил оппонента на пятую точку (правый кросс + правый прямой + контрольный удар, когда Уайлдер уже начал падение). На этот раз все было кончено.

«У него уже тогда была очень неудобная манера: он вроде корявый такой, но корявый не в смысле, что не умеет боксировать, а просто сами движения нетипичные, — вспоминал Романов в интервью matchtv.ru в 2018-м. — К такому боксеру еще нужно пристроиться и подойти. При этом он может сильно ударить, может ответить, может не пускать к себе. Подобраться к нему было непросто. Первый раунд я проиграл как раз из-за этого — не мог пристроиться, а потом бой начал выравниваться, и как раз тренеры подсказали, что надо бить в корпус, чтобы он опускал руки, и сразу после этого переводить на голову. В какой-то момент понял, что это начало работать, то есть он опускает руки, если пробивать в корпус. Значит, можно уже не бить, а показать, что собираешься туда ударить, и он начинает открываться. Такие вещи только в бою чувствуешь. Насколько жестко я попал, не знаю, это лучше у него спросить, мне просто понравилось, как бой закончился. Подарили небольшой слиток из золота и серебра с надписью «Матчевая встреча. Россия — США», в Магнитогорске давали пояса с такими же надписями. Все хранится у меня дома».

В 2009 году Романов выиграл чемпионат России в категории до 91 кг, а в 2010-м завершил любительскую карьеру — надоело, что не подпускали к большим стартам. Романов устроился работать в муниципальную бюджетную организацию по спортивной линии: организовывал спортивные мероприятия в районе, руководил футбольной командой Городищенского района Волгоградской области. Ему нравилось то, чем он занимался, но, посмотрев в 2015-м один из турниров, Евгений решил вернуться в бокс — причем в любительский, даже рассчитывал поехать на Олимпиаду. Однако после встречи со своим нынешним менеджером Василием Васильевым переключился на профессиональную карьеру — стал выступать в супертяжелом весе.

Сейчас Романов говорит, что не любит не вспоминать бой с Уайлдером.

«Все постоянно говорят про тот поединок [с Уайлдером], — сказал Романов на пресс-конференции GAZFIGHT. — Но я об этом давно забыл: у каждого из нас свои пути. Сейчас Уайлдер уже наверху, а я только начинаю, хотя в тот момент все было наоборот. В общем, я не люблю говорить о том бое, это было в прошлом, уже другое время».

В 2008 году Уайлдер стал бронзовым призером Олимпиады в весе до 91 кг (Романов туда ездил в качестве спарринг-партнера). В том же 2008-м Деонтей перешел в профессионалы, где в итоге достиг большого успеха. Он долгое время был чемпионом WBC в тяжелом весе, провел 44 боя — 42 победы, 1 поражение (от Тайсона Фьюри) и 1 ничья (с Тайсоном Фьюри). 41 раз он выиграл нокаутом.

А Уайлдера отправляли в нокаут только двое — Фьюри и Романов. У Евгения есть все шансы стать чемпионом WBC в бриджвейте. Может быть, в случае такого сценария далеко не самый крупный супертяжеловес Уайлдер заинтересуется в переходе на весовую ниже, чтобы провести с Романовым реванш?

С инвестициями от МКБ — отличные решения и Открытие счета за 5 минут!