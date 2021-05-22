Романов победил Кудряшова в бою за пояс WBC Silver
01:23
Россиянин Евгений Романов победил соотечественника Дмитрия Кудряшова в новой весовой категории на первом турнире GAZFIGHT — промоушена рэпера Басты. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой единогласным решением судей.
Победитель стал обладателем пояса WBC Silver и претендентом на титул чемпиона мира WBC.
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов стали первыми боксерами, которые выступили в весовой категории Bridgerweight.
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