Романов победил Кудряшова в бою за пояс WBC Silver

Россиянин Евгений Романов победил соотечественника Дмитрия Кудряшова в новой весовой категории на первом турнире GAZFIGHT — промоушена рэпера Басты. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой единогласным решением судей.

Победитель стал обладателем пояса WBC Silver и претендентом на титул чемпиона мира WBC.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов стали первыми боксерами, которые выступили в весовой категории Bridgerweight.