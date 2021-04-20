Конечная цель обоих — титул WBC.

Рэпер Василий Вакуленко (ака Баста) основал промоутерскую компанию Gazfight и 21 мая совместно с МКБ проведет первый боксерский турнир. Его возглавит бой между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Поединок пройдет в весовой категории бриджвейт — до 101,6 кг. Ранее в таком весе в России боев еще не было.

Новую категорию санкционировал Всемирный боксерский совет (WBC). Дивизион был назван в честь Бриджера Уокера — шестилетнего мальчика, который летом 2020 года защитил сестру от нападения собаки. На разорванную щеку ему наложили 90 швов. История разлетелась по американским СМИ, а глава WBC Маурисио Сулейман вручил Бриджеру пояс почетного чемпиона.

Кудряшов ранее выступал в первом тяжелом весе (до 90,71 кг), а Романов — в супертяжелом (свыше 90,71 кг). Боксерам по 35 лет, и, вероятно, нынешний поход за полноценным чемпионским титулом станет последним для обоих: все же в крузервейте конкуренция жесткая, а в супертяжах — просто сумасшедшая. При этом Кудряшов однозначно один из самых опасных панчеров в российском боксе (а может, и самый), а Романов еще никогда не проигрывал в профи, считается одним из лучших тяжей страны, а когда-то даже нокаутировал Деонтея Уайлдера. Подробно о карьерах боксеров — в материале «СЭ».

Кудряшов

Прозвище Кудряшова — Кувалда, и оно полностью соответствует его боксерскому стилю. У Дмитрия 24 победы в профессиональном боксе, из них 23 он одержал КО или ТКО. Только его последний поединок — против чеха Вацлава Пейсара — прошел всю дистанцию: Кудряшов выиграл 10-раундовый бой раздельным решением судей.

«Когда ты весишь под 100 килограммов, любой бьет сильно, — сказал Кудряшов в интервью «СЭ» в сентябре 2019-го. — Нокаут — это история, когда, скажем так, удар не то что сильный, а невидимый, когда соперник к нему не готов. Нужно, чтобы боксер чувствовал, когда может случиться нокаут. У меня это чувство есть. Скорее всего, я не бью сильнее, чем остальные».

«Аппарат по измерению силы удара? Это моя тема, — отметил боксер. — Давным-давно, больше 10 лет назад, мы гуляли с супругой по парку, тогда мы только познакомились. И там стоял автомат в виде мужика с пузом. Будущая жена говорит: «Давай, ударь, ты же боксер». При девушке же нельзя оплошать, и я вложил все, что у меня было. Как дал по нему! Оказалось, что, когда выбиваешь тысячу, из него струйка вытекает. Я тысячу выбил, и автомат облил меня между ног. Я говорю бабушке, которой деньги платил: «Бабуль, а что ты мне не сказала-то?» А она: «Внучек, я и не знала, что есть такая штука. Мужики здоровые били, но столько никто не выбивал. А ты такой худенький подошел... Да не может быть такого!

На вопрос про уличные драки Кудряшов ответил грозно: «Скажу честно: пленных не брал. Я довольно воспитанный парень, но мне приходилось постоять за себя. Я рос и живу в провинциальном городе, где драка — это не что-то из ряда вон выходящее. Нокаутов на улице больше, чем на ринге? Там никогда не бил второй раз».

Провинциальный город — это Волгодонск (Ростовская область). «У меня часто спрашивают, почему я не уезжаю. А почему я должен уезжать? Это зона моего комфорта, — сказал Кудряшов «СЭ». — Мне удобно в моем городе, мне нравится здесь. Я несколько раз готовился к боям в Калифорнии. Голливуд — название, которое всех трогает. Это бульвар, где по утрам лежат бездомные. Да, я там был, благодарен боксу, что он дает мне возможность путешествовать по миру. В Берлине спарринговал с Кубратом Пулевым. Отличный город. Не говорю, что Волгодонск лучше или хуже, но это зона моего комфорта».

6 сентября 1999 года в Волгодонске произошел страшный теракт. Рядом с девятиэтажным жилым домом сдетонировал грузовик со взрывчаткой. Погибли 19 человек, 89 были госпитализированы. «Крестный у меня живет в одном доме от места трагедии, — рассказал боксер. — Мне было 13 лет, еще мальчишка. Мы прибежали туда, там работали силы МЧС. То, что я увидел, — несчастных людей, воронку от автомобиля... То, что рассказывали знакомые, который, скажем так, были рядом с эпицентром взрыва... Это очень страшно. Дай бог, чтобы такого больше никогда не повторилось».

Кудряшов начал профессиональную карьеру в 2011 году. Не проигрывал на протяжении 18 боев. В 2016-м стал чемпионом WBC Silver. Сложно в России найти боксера, чьи хайлаты были бы ярче, чем у Дмитрия. Тем не менее, несмотря на нокаутирующую мощь Кувалды, его сложно назвать фаворитом поединка с Романовым. У Кудряшова были тяжелые поражения — от Олареванджу Дуродолы (потом он взял у нигерийца реванш), Юниера Дортикоса (глухой нокаут), Илунги Макабу. Бьет Дмитрий очень сильно, но обороняется не лучшим образом — это нельзя отрицать. Романов же — боксер непобежденный.

Романов

У Евгения была длительная любительская карьера — в 2009 году он стал чемпионом России в категории до 91 кг, а до этого он трижды брал серебро. Самая же яркая деталь в биографии Романова-любителя — бой с Деонтеем Уайлдером в 2008 году. Это была матчевая встреча Россия — США в Новосибирске. В третьем раунде волгоградец поймал Уайлдера правым кроссом. Американца повело, он не упал, однако рефери отсчитал нокдаун. Бой продолжился, Романов снова выбросил точный кросс, затем встретил Уайлдера мощным правым прямым и добавил контрольный. Деонтей упал, Евгений победил нокаутом. Романову подарили слиток из золота и серебра с надписью «Матчевая встреча. Россия — США».

В 2010-м Романов завязал с любительским боксом, однако в профи перешел только через шесть лет после этого.

«Надоело, что не дают шанса, — объяснил он тот уход из бокса в интервью matchtv.ru. — Постоянные сборы, локальные соревнования, но к большим стартам не подпускают. Вот я выиграл «Россию», а на «Европу» все равно взяли не меня. Получается, максимум, где я был, — первенство Европы».

Романов устроился работать в муниципальную бюджетную организацию по спортивной линии: организовывал спортивные мероприятия в районе, руководил футбольной командой Городищенского района Волгоградской области.

Ему нравилось то, чем он занимался, но, посмотрев в 2015-м один из турниров, Евгений решил вернуться в бокс — причем в любительский, даже рассчитывал поехать на Олимпиаду. Однако после встречи со своим нынешним менеджером Василием Васильевым переключился на профессиональную карьеру — стал выступать в супертяжелом весе. Сейчас его рекорд — 15 побед в 15 боях (11 — КО/ТКО), а в 2019-м он завоевал пояс WBO Global. Последний бой провел в ноябре 2020-го, уже во втором раунде нокаутировав экс-чемпиона мира Сергея Ляховича.

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Итак — 21 мая, Химки, Gazfight, Кудряшов vs Романов. А 20 апреля боксеры проведут пресс-конференцию. Раз уж организатор Баста, было бы странно, если бы вечеру бокса не сопутствовала шоу-программа. И она будет. Выступит и сам Баста, и другие звезды — Matrang, T-Fest, Нурлан Сабуров. Но главное зрелище развернется в ринге — у Кудряшова и Романова на двоих 42 боя, из которых только пять дошли до решения, так что ждите нокаута.