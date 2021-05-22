Баста готов пригласить Шлеменко на турнир Gazfight
14:44
Музыкант и новоиспеченный боксерский промоутер Василий Вакуленко (Баста) хочет пригласить бойца ММА Александра Шлеменко на одно из своих следующих мероприятий.
«С удовольствием, конечно. Большой список талантливых, больших спортсменов, которых стоит приглашать», — сказал Баста в интервью «СЭ» после первого турнира GAZFIGHT.
Первый турнир организации GAZFIGHT, генеральным спонсором которой стал МКБ, завершился в ночь на 22 мая в Химках. В главном событии Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова судейским решением и стал следующим претендентом на пояс WBC в весовой категории бриджервейт.
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