Баста готов пригласить Шлеменко на турнир Gazfight

Музыкант и новоиспеченный боксерский промоутер Василий Вакуленко (Баста) хочет пригласить бойца ММА Александра Шлеменко на одно из своих следующих мероприятий.

«С удовольствием, конечно. Большой список талантливых, больших спортсменов, которых стоит приглашать», — сказал Баста в интервью «СЭ» после первого турнира GAZFIGHT.

Первый турнир организации GAZFIGHT, генеральным спонсором которой стал МКБ, завершился в ночь на 22 мая в Химках. В главном событии Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова судейским решением и стал следующим претендентом на пояс WBC в весовой категории бриджервейт.