Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: кард турнира
В пятницу, 21 мая, в Химках состоится первый турнир GAZFIGHT — промоушена рэпера Басты.
Главным событием вечера бокса станет бой в новой весовой категории двух известных российских бойцов — Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Генеральный спонсор турнира — МКБ.
В программе первого в истории GAZFIGHT вечера бокса на данный момент заявлено 10 боев, включая поединки андеркарда. Они будут проходить, начиная с 17.00 по московскому времени. В них заявлены как перспективные россияне, так и сильные иностранные боксеры.
При этом три боя будут носить статус титульных. Непобежденный российский легковес Владимир Мышев (11 побед в таком же количестве поединков) разыграет с Жампьером Осесом из Венесуэлы (17 побед, 6 поражений и 1 ничья) вакантный пояс IBF Youth. Молодые и также не знающие поражений российские средневесы Максим Вошков (9-0-1) и Магомед Мадиев (14-0-2) сразятся за титул WBC International Silver. А еще один перспективный россиянин Иван Козловский (2-0-0), сделавший хорошую карьеру в любителях, поборется с Адамом Кипенгой из Танзании (11-1-0) за титул WBC International Silver в первом полусреднем весе.
GAZFIGHT: Кудряшов — Романов. Файткард
Главный бой — отборочный на титул чемпионата мира WBC
Бриджер-вес: Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов
Со-главный бой
Первый средний вес: Артем Оганесян — Хуан Руис (Венесуэла)
Бой за вакантный титул WBC International
Первый полусредний вес: Иван Козловский — Адам Кипенга (Танзания)
Бой за вакантный титул WBC International Silver
Средний вес: Максим Вошков — Магомед Мадиев
Бой за вакантный титул IBF Youth
Легкий вес: Владимир Мышев — Жампьер Осес (Венесуэла)
Полутяжелый вес: Василий Войцеховский — Кабиру Товолави (Нигерия)
Полусредний вес: Алан Абаев — Александр Шаронов
Второй средний вес: Батал Чежия — Олег Мисюра
Супертяжелый вес: Вартан Арутюнян — Альфонс Мчумиатумбо (Танзания)
Полусредний вес: Владислав Севастьянов — Алексей Тухтаров
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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