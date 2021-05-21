В пятницу, 21 мая, в Химках состоится первый турнир GAZFIGHT — промоушена рэпера Басты.

Главным событием вечера бокса станет бой в новой весовой категории двух известных российских бойцов — Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

В программе первого в истории GAZFIGHT вечера бокса на данный момент заявлено 10 боев, включая поединки андеркарда. Они будут проходить, начиная с 17.00 по московскому времени. В них заявлены как перспективные россияне, так и сильные иностранные боксеры.

При этом три боя будут носить статус титульных. Непобежденный российский легковес Владимир Мышев (11 побед в таком же количестве поединков) разыграет с Жампьером Осесом из Венесуэлы (17 побед, 6 поражений и 1 ничья) вакантный пояс IBF Youth. Молодые и также не знающие поражений российские средневесы Максим Вошков (9-0-1) и Магомед Мадиев (14-0-2) сразятся за титул WBC International Silver. А еще один перспективный россиянин Иван Козловский (2-0-0), сделавший хорошую карьеру в любителях, поборется с Адамом Кипенгой из Танзании (11-1-0) за титул WBC International Silver в первом полусреднем весе.

GAZFIGHT: Кудряшов — Романов. Файткард

Главный бой — отборочный на титул чемпионата мира WBC

Бриджер-вес: Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов



Со-главный бой

Первый средний вес: Артем Оганесян — Хуан Руис (Венесуэла)



Бой за вакантный титул WBC International

Первый полусредний вес: Иван Козловский — Адам Кипенга (Танзания)



Бой за вакантный титул WBC International Silver

Средний вес: Максим Вошков — Магомед Мадиев



Бой за вакантный титул IBF Youth

Легкий вес: Владимир Мышев — Жампьер Осес (Венесуэла)



Полутяжелый вес: Василий Войцеховский — Кабиру Товолави (Нигерия)

Полусредний вес: Алан Абаев — Александр Шаронов

Второй средний вес: Батал Чежия — Олег Мисюра

Супертяжелый вес: Вартан Арутюнян — Альфонс Мчумиатумбо (Танзания)

Полусредний вес: Владислав Севастьянов — Алексей Тухтаров

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

МКБ — отличное решение для ваших инвестиций. Инвестируйте самостоятельно либо доверьте свои активы профессионалам