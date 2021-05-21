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Мадиев прокомментировал победу над Вошковым: «Переживал за правую руку. Выходил после травмы»

22:45
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Новоиспеченный чемпион WBC International Silver в среднем весе Магомед Мадиев признался, что выходил на бой с Максимом Вошковым после травмы правой руки.

«Я старался не заряжаться, а больше выкидывать руку, так как после операции - после травмы, восстановительные процессы сейчас у меня. Немножко в голове сидит это. За кулак переживал, и вроде все отлично, травма не ухудшилась. В принципе, потихоньку-потихоньку от боя к бою буду усиливать правую руку. Давно не бил (правой рукой), можно сказать чуть-чуть разучился», - ответил Мадиев на вопрос «СЭ» после боя.

«Уронить соперника, напасть на соперника - такого абсолютно не было, настраивался на всю дистанцию», - отметил он.

Бой продлился всю дистанцию из 10-три раундов, а его итогом стала победа Мадиева большинством судейских голосов. 

Поединок прошел на первом турнире Басты GAZFIGHT. 

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

(Ислам Бабаджанов)

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