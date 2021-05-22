Дрозд считает, что первый турнир GAZFIGHT выглядел достойно

Боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился впечатлениями от первого боксерского турнира GAZFIGHT, в главном событии которого Евгений Романов сразился с Дмитрием Кудряшовым.

Романов победил Кудряшова единогласным решением судей. Теперь он стал главным претендентом на пояс WBC в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

«Я болел за Дмитрия и желал ему победы, — сказал Дрозд «СЭ». — Дима в очередной раз не был готов. Судейский счет это отразил. Он потерял какую-то нить, я не понимаю, что с ним происходит. Он продолжает пропускать и сам мало попадает. Плохо выглядел Дима, хотя я знаю, как он может. Было печальное зрелище. Понятно, что стоял до конца, боролся, но проигрывал с первого раунда. Не было нокаута? Я думал, что будет досрочная победа, но вот так сложилось. Женя Романов попадал, но видимо, не так плотно. У Димы не было много моментов. Бой был интересный, но я бы хотел увидеть другую картинку».

Дрозд также оценил организацию первого турнира GAZFIGHT, промоутером которого стал Баста.

«Как мне показалось, картинка была классная — много света и звука. Был концерт Басты еще, поэтому можно сказать, что это некий формат боксерского шоу. Все выглядело достойно. Поздравляю Василия и его команду с дебютом, как промоутеров. Дальше будет лучше», — добавил Дрозд.

(Артем Бухаев)