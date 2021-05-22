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Актриса Воробей оценила бой Романова и Кудряшова

10:38
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Российская актриса Елена Воробей поделилась впечатлениями от первого боксерского турнира GAZFIGHT, в главном событии которого Евгений Романов сразился с Дмитрием Кудряшовым.

«На самом деле я впервые в жизни была на боксе живьем, хотя обожаю этот вид спорта с детства. Я сидела рядом с коллегой Стасом Пьехой, а он дружит с Кудряшовым. Я автоматически в этой паре за Кудряшова. Понравился формат по зрительскому приему, по единому ощущению праздника, которое было у Басты и у всех зрителей. Мы и хлопали, и визжали, и подпевали, и топали. Все было очень красиво», — приводит слова Воробей официальный сайт РЕН ТВ.

Романов победил Кудряшова единогласным решением судей. Теперь он стал главным претендентом на пояс WBC в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/837124-vizzhali-boleli-elena-vorobei-o-poedinke-romanova-i-kudriashova

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