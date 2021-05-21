Мадиев стал обладателем пояса WBC International Silver в среднем весе

Магомед Мадиев стал обладателем пояса WBC International Silver. В бою за вакантный титул в среднем весе он победил Максима Вошкова.

Поединок прошел все отведенные 10 раундов. Большинством судейских голосов победу одержал Магомед Мадиев.

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