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Мадиев стал обладателем пояса WBC International Silver в среднем весе

21:33

Магомед Мадиев стал обладателем пояса WBC International Silver. В бою за вакантный титул в среднем весе он победил Максима Вошкова.

Поединок прошел все отведенные 10 раундов. Большинством судейских голосов победу одержал Магомед Мадиев.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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