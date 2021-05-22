Рэпер Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал поединок дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова против таджикского певца Абдурозика, который будет опубликован на канале Асхаба Тамаева.

«Я вижу, мне периодически выдает. Здесь надо смотреть каким самим в этом. Я не знаю... Я бы на такое не пошел. Такое не смог бы смотреть», — сказал Баста в интервью «СЭ» после турнира GAZFIGHT.

«Тут зрительские симпатии... Порнографию еще больше смотрят. Понимаете, да? Здесь вопрос же не в просмотрах, а в качестве контента. Кого что радует, и порнография имеет место быть», — заключил музыкант.

Хасбик и Абдурозик страдают от генетического сбоя. В свои 17-18 лет они выглядят как 5-летние дети. Их суммарный вес на двоих составляет 35 кг.

Первый турнир Басты GAZFIGHT завершился в ночь на 22 мая в Химках. В главном бою вечера Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

(Ислам Бабаджанов)