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Баста: «Шлеменко мне не ответил»

15:00
Василий Вакуленко (Баста). Фото Instagram
Василий Вакуленко (Баста). Фото Instagram
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Российский музыкант и промоутер Баста сообщил, что Александр Шлеменко так и не ответил ему на предложение встретиться.

Ранее Баста заявил, что хочет пригласить Шлеменко на одно из своих следующих мероприятий.

«Я не знаю. Если честно, мне это так настолько не интересно все. Ответ не последовал от него. Ничего такого не было от него. Он не ответил. Эта бесконечная тема... Я высказался, пошутил и пошел дальше», — сказал Баста в интервью «СЭ» после первого турнира GAZFIGHT.

Генеральный спонсор GAZFIGHT — банк МКБ. Первое мероприятие завершилось в ночь на 22 мая в Химках. В главном событии Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова и стал следующим претендентом на пояс WBC в весовой категории бриджервейт. Теперь на счету Романова 16 побед и 0 поражений.

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