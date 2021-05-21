Козловский стал обладателем титула WBC International в первом полусреднем весе
21 мая 2021, 23:57
Россиянин Иван Козловский стал обладателем титула WBC International в первом полусреднем весе. Он победил представителя Танзании Адама Кипенгу.
Бой продлился все 10 раундов, хотя в первом раунде танзаниец оказался в нокдауне. Единогласным решением судей победу одержал Козловский: 98-91, 100-89, 99-90.
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ, полностью смотрите вечер бокса на YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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