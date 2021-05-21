Россиянин Иван Козловский стал обладателем титула WBC International в первом полусреднем весе. Он победил представителя Танзании Адама Кипенгу.

Бой продлился все 10 раундов, хотя в первом раунде танзаниец оказался в нокдауне. Единогласным решением судей победу одержал Козловский: 98-91, 100-89, 99-90.

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