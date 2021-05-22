Хрюнов: «Желаю Басте, как промоутеру, провести шоу в «Лужниках»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы музыканта Басты (Василий Вакуленко) в промоутерстве.

«У нас очень сильная Федерация бокса России. Насколько я знаю, запланировано взаимодействие с компанией GAZFIGHT во время дня бокса, 22 июля. Баста действительно, если хотите, корабль, который заплыл в очень теплую и благодатную воду, поэтому мы все будем этим дорожить. Для нас это большая честь — поддерживать любое его начинание. Думаю, что приемы, которые они используют в своем бизнесе, так же сработают и в боксерском. Когда я впервые познакомился с Бастой, это было действительно самое начало его карьеры. Сейчас он самый большой и лучший артист в России, который уверенно собирает стадионы», — сказал Хрюнов «СЭ».

Хрюнов пожелал Басте провести шоу в «Лужниках» в каком-то ближайшем будущем. Также он ответил на вопрос, привлечет ли популярность Вакуленко как исполнителя аудиторию поклонников, которые раньше не увлекались просмотром бокса.

«Это эклектика, смешение аудиторий. Поклонники бокса должны быть удостоверены в качестве того, что он делает как промоутер. А поклонники его музыкально творчества должны продолжать интересоваться новым творчеством Басты. И то, и другое просто должно быть высокого качества», — добавил Хрюнов.

Ранее компания Басты GAZFIGHT организовала поединок Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, в котором первый потерпел поражение.

(Екатерина Звенигородская)