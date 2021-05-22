Промоутер Владимир Хрюнов поделился с «СЭ» впечатлениями от первого боксерского турнира GAZFIGHT, в главном событии которого Евгений Романов одолел Дмитрия Кудряшова. Организатором выступил российский музыкант Баста.

Романов победил Кудряшова единогласным решением судей.

«Самый большой результат боя — это расширение аудитории людей, которые интересуются спортом и боксом как видом спорта. Хочу поаплодировать Басте, Василию Вакуленко, что он сумел это все интегрировать в единое шоу. Бой прошел достаточно конкурентным. Может, помехой было то, что ребята дружат в жизни. В какой-то момент появлялись эпизоды, где можно было развивать атаки, а кто-то из них не наносил решающий удар или комбинацию», — сказал Хрюнов «СЭ».

Хрюнов считает, что дружба Кудряшова с Романовым имела роль психологического фактора, так как на кону стоял достаточно большой следующий бой.

«Думаю, что ребята сражались на пределе своих сил, но, естественно, у обоих сказался долгий простой и то, что такого уровня соперников больше не было. Кудряшов вообще долго не проводил боев. Дмитрию в следующий раз рекомендовал бы, наверное, покороче чуб, ему немного мешала прическа. А так, в принципе оба свою роль выполнили. Бились, как мотиваторы, как казаки. Думаю, что и того, и другого ждут следующие бои», — добавил Хрюнов.

(Екатерина Звенигородская)