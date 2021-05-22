Баста рассказал, готов ли он привозить топовых боксёров: «Тут есть два пути»

Состоялся первый турнир GAZFIGHT, организованный музыкантом Бастой. Генеральный спонсор мероприятия — МКБ.

На пресс-конференции после турнира новоиспечённый боксёрский промоутер рассказал, готов ли он переплачивать и привозить топовых боксёров к российским спортсменам.

«Здесь есть два пути — либо переплачивать, либо самим создавать звёзд. У всех на это есть возможности и ресурсы, и я верю в нашу землю, в то, что судьба наших спортсменов, людей — она удивительная и особенная. Возможно будем здесь находить людей, которые станут более известными. Всему своё время», — сказал Баста.

«Мы решили заняться боксом не для того, чтобы сделать праздник. Хочется этим заниматься на подобии того, как мы занимаемся музыкой. Это долгий, сложный, трудоёмкий процесс, требующий больших вложений не только финансовых, но... В боксе все время говорят про деньги, а ведь на самом деле вот здесь сидят тренера — люди, которые вкладывают свои жизни. Это не просто игра. Это настоящий подвиг людей, которые любят своё дело и готовы жертвовать своими жизнями ради детей талантливых. Это большое, важное, перспективное дело», — добавил он.

В главном событии первого турнира GAZFIGHT Евгений Романов победил Дмитрия Кудряшова судейским решением.