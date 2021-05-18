Боксерский турнир GAZFIGHT, Артем Оганесян — Хавьер Масиель: трансляция боя
18:55
В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.
В со-главном бою вечера сойдутся россинин Артем Оганесян (12-0, 10 KO) и аргентинец Хавьер Франсиско Масиель (33-7, 23 КО).
Изначально Оганесян должен был сразиться с венесуэльским боксером Хуаном Руисом, но произошла замена соперника.
Начало боя — после 19:00 мск.
Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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