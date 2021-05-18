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Боксерский турнир GAZFIGHT, титульный бой Дмитрий Кудряшов — Евгений Романов: где смотреть

19:05
Дмитрий Кудряшов. Фото GAZFIGHT
Дмитрий Кудряшов. Фото GAZFIGHT
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В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.

В главном бою вечера за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в бриджервейте (до 101,6 кг) сойдутся российские боксеры Дмитрий Кудряшов (24-3, 23 KO) и Евгений Романов (15-0, 11 KO).

Бой Кудряшова и Романова впервые пройдет в новой весовой категории — Bridgerweight (бриджервейт). Ее учредил Всемирный боксерский совет (WBC) в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который защитил свою сестру от нападения пса. На лицо ребенка было наложено 90 швов.

Начало боя — около 23:00 мск.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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