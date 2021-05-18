В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.

В бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) встретятся россиянин Иван Козловский (2-0, 1 КО) и боксер из Танзании Адам Кипенга (11-1, 7 КО).

Начало боя — после 19:00 мск.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».