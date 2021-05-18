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Боксерский турнир GAZFIGHT, Иван Козловский — Адам Кипенга: видео-трансляция боя

18:45
Иван Козловский. Фото ivan_kozlovskiy97, Instagram
Иван Козловский. Фото ivan_kozlovskiy97, Instagram
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В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.

В бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) встретятся россиянин Иван Козловский (2-0, 1 КО) и боксер из Танзании Адам Кипенга (11-1, 7 КО).

Начало боя — после 19:00 мск.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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