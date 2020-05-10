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Турнир UFC 249 без зрителей. Несколько фото пустоты вокруг октагона

07:46
Арена VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида). Фото USA Today Sports Арена VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида). Фото USA Today Sports Арена VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида). Арена VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида). Фото USA Today Sports Арена VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида). Фото USA Today Sports
Арена VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида). Фото USA Today Sports
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В эти минуты на арене VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилль (штат Флорида) проходит турнир UFC 249. Данное мероприятие является первым спортивным событием, которое вернулось после паузы из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности, турнир проводится без болельщиков.

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UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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