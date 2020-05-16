Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    MMA   //    UFC 249

Фергюсон обойдется без операции

02:22
Теги:

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон сообщил, что обойдется без операции. Ранее появилась информация, что американец получил перелом орбитальной кости во время поединка против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 и ему может потребоваться вмешательство хирурга.

«Восстанавливаюсь. Без операции», — написал Фергюсон.

Напомним, поражение от Джастина Гэтжи стало для Фергюсона первым за восемь лет.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир