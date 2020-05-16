Фергюсон обойдется без операции

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон сообщил, что обойдется без операции. Ранее появилась информация, что американец получил перелом орбитальной кости во время поединка против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 и ему может потребоваться вмешательство хирурга.

«Восстанавливаюсь. Без операции», — написал Фергюсон.

Напомним, поражение от Джастина Гэтжи стало для Фергюсона первым за восемь лет.

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