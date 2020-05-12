Российский боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о том, что поединок UFC 249 против Фабрисиу Вердума прошел без зрителей.

Россиянин одержал победу над бразильцем раздельным решением судей.

— В зале было человек 30 — режиссеры, операторы, охрана, комментаторы и так далее, - сказал Олейник в эфире телеканала «Россия 24». - Я дрался множество раз в ночных клубах, бывало 30, 50, 100 человек. Для меня было нормально. Но смысл-то тот же. Ты заходишь в ринг или клетку, судья говорит «Поехали», и ты полностью готов. Ты не смотришь за светом, не следишь за звуками. Фокусировка все равно идет на соперника, все остальное абсолютно не важно.